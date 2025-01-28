Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что для украинцев изменится с 1 февраля, в частности в вопросах мобилизации, бронирования и переводов с карты на карту.

Об этом она рассказала на канале "Знай.ua" .

По словам журналистки, 4 февраля идут 9 месяцев, которые давали ограниченно пригодным для повторного прохождения ВЛК и обновления данных, если нет – штраф, и теперь те, кто имеют серьезные хронические болезни, будут считаться пригодными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и высших военных учебных заведениях.

«28 февраля истекает срок бронирования всех военнообязанных мужчин в Украине, в частности потеряют бронь и работники критически важных предприятий, ранее забронированных», - сообщает Екатерина Котенкова .

Также, отмечает она, власти снова взялись за лимиты на переводы с карты на карту, и теперь без подтверждения источников доходов максимальная сумма переводов в пределах одного банка будет составлять 50-150 тысяч грн в месяц, но с лета планируют снизить верхний предел до 100 тысяч , а для некоторых категорий ограничение на уровне 50 тысяч будет установлено уже с февраля.

«В НБУ отметили, что если у вас все официально, можете не переживать. Кстати, речь идет не только о переводах с карты на карту, которые Нацбанк уже ограничил в 150 тысяч в месяц, а обо всех абсолютно операциях с текущих счетов в пользу физических лиц, кстати, в том числе и на IBAN», - отмечает Екатерина Котенкова .

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