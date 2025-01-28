Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что санкции против российской нефти и снижение цен на нефть вместе ударят по возможностях рф вести войну, пусть в кремле пока этого и не признают.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, Трамп сказал, что обратится к Саудовской Аравии и ОПЕК, чтобы снизить цены на нефть, что также поможет завершить российско-украинскую войну, куча аналитиков радостно закричали «Ура!», мол, к лету будет уже 50, а то и 40 долларов за баррель. Тем не менее, рассуждает он, надо это совместить с санкциями против российской нефти, тогда зарабатывать противник не сможет никак.

«Но согласитесь, это удар прямо под дых путину со стороны Трампа, просто удар за ударом. Сначала ультиматум, а потом мы снизим цены. Он же прямо говорит вслух, что давайте-ка мы с Саудовской Аравией и ОПЕК собираемся и снижаем цену. Ну, это не против Украины точно мера, это точно, чтобы россия больше не смогла воевать», - констатирует Михаил Шейтельман.

Песков же ответил, отмечает эксперт, что снижение мировых цен на нефть не остановит российско-украинскую войну, этот конфликт произошел из-за угрозы национальной безопасности россии и россиянам, проживающих на известных территориях, которые, видимо, прес-секретарь путина даже побоялся назвать.

«Он путает причины и ход конфликта. Причины конфликта – потому что россияне, как говорит Песков, решили, что у них там угроза русским, проживающим на известных только Пескову территориях. Ну, окей. Но это причины. А вот ход конфликта зависит, товарищ Песков, от цены на нефть. Потому что, если цена на нефть будет 40, то у вас не будет ракет, танков, пушек и корейцев. У вас кончатся корейцы, если цена на нефть будет 40. Поэтому, конечно, ход войны зависит от цены на нефть. Но это же надо уметь связывать А и Б, а Песков умеет только «сидели на трубе». Вот сидела россия на трубе и сидит, и пока по этой трубе идет нефть и газ, у них есть деньги на танки и пушки, а как прекратится нефть и газ, прекратятся, конечно же, и деньги», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что ключевой пункт в плане Трампа – развалить нефтяную империю путина.

Также Politeka писала о том, что Стариков рассказал, какими должны быть украинцы после войны: холодная голова, горячее сердце и чистые руки.