Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Сегодня завершился срок полномочий еще у 3 судей Конституционного суда Украины и теперь его фактическая численность уменьшилась до 11.



Напомним, что в соответствии со статьей 148 Конституции Украины в состав КСУ должны входить 18 судей. А согласно статье 10 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» суд полномочен, если в его составе есть по меньшей мере 12 судей.



Более того, в Конституционном Суде Украины от 29 декабря 2020 нет Главы КСУ, а действует исполняющий обязанности: до 29 мая 2024 - Сергей Головатый, а с 30 мая 2024 - по настоящее время Виктор Кривенко.

С 29 мая 2020 года в КСУ также нет заместителя Председателя, потому что он избирается только по предложению Председателя Суда.

Как известно, все члены Конституционного суда составляют Большую палату, которая теперь НЕ СМОЖЕТ принимать НИКАКИЕ решения относительно конституционных представлений и обращений.

Большая палата, в свою очередь, состоит из двух Сенатов в составе по 9 судей. Сенат полномочен при участии в нем по меньшей мере 6 судей. Таким образом, неполномочным станет второй Сенат (в нем останется 5 судей), рассматривавший вопрос о соответствии Конституции Украины Законов Украины (их отдельных положений) по конституционным жалобам.

Напомню также, что в настоящее время Совещательная группа экспертов проводит оценку кандидатов на 5 должностей судей КСУ (на три вакантных должности по квоте Президента и на две вакантные должности по квоте Верховной Рады).

Итак, от 27 января 2025 года Конституционный суд Украины не сможет принять НИКАКОГО РЕШЕНИЯ в составе Большой палаты и одного из двух Сенатов.

Речь идет, в частности, о вопросах:

- соответствия Конституции Украины законов, актов Президента, КМУ и ВРУ…;

- официальное толкование Конституции;

- соответствия Конституции действующих международных договоров или международных договоров, которые вносятся в Верховную Раду для предоставления согласия на их обязательность;

- соответствия Конституции вопросов, предлагаемых для вынесения на всеукраинский референдум;

- соблюдение конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об отстранении Президента от поста в порядке импичмента…

(Подробнее смотри статью 35 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины».)

Правда, и до 27 января 2025 года Конституционный Суд Украины не мог похвастаться своей плодотворной деятельностью.

Так, наиболее резонансные конституционные представления депутатов ГОСИ не рассмотрены.

- об официальном толковании положений статьи 4 Конституции о едином гражданстве от 20.12.2021;

- о соответствии Конституции Украины Постановления ВРУ «Об образовании и ликвидации районов» от 20.10.2020;

- о соответствии Конституции Украины положений пункта 6 части первой статьи 4, части третьей статьи 11 Закона Украины «О добровольном объединении общин» от 19.10.2020;

- о соответствии Конституции Украины Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях обращения земель сельскохозяйственного назначения» от 31.03. 2020…

Власти же своей вины не признают и успокаивают народ тем, что ничего страшного не случится, если Конституционный Суд какой-либо период не будет принимать НИКАКИХ РЕШЕНИЙ. Мол уже 5 лет живем без ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КСУ и ничего же не случилось. Как тут не упомянуть бессмертное произведение Остапа Вишни «ЧУХРАИНЦЫ», в котором он одной из главных и характерных черт этой уникальной нации и власти называет:

«КАКИЕ-ТО ОНО БУДЕТ!»

Справочно.

На содержание Конституционного Суда Украины в бюджете на 2025 год предусмотрено 332 миллиона 718,7 тысячи гривен.