Украинский бренд VODA UA не только обеспечивает потребителей качественной продукцией, но и активно поддерживает развитие спорта, здорового образа жизни и культурных инициатив. Как отметила CEO VODA UA Екатерина Садовая в эксклюзивном интервью, сотрудничество с ведущими спортивными организациями, такими как футбольные клубы «Шахтар» и «Полісся», значительно усилило локальную лояльность к бренду и помогло компании адаптировать свои продукты к разным нуждам потребителей.

Пишет сайт Sportbusiness.

«Для нас важно содействовать развитию здоровой, активной нации. Именно поэтому мы поддерживаем различные спортивные мероприятия – от детских турниров до национальных чемпионатов. Наши партнерства не только повышают узнаваемость бренда, но и позволяют создавать эмоциональную связь с разными аудиториями», – подчеркнула Екатерина Садовая.

VODA UA также активно внедряет культурные инициативы. Одним из ярких примеров является серия продуктов с героиней «Мавки», символизирующая гармонию с природой и аутентичность. Этот проект стал примером того, как бренд может объединять бизнесовые и культурные ценности, содействуя формированию нового уровня украинской идентичности.

Поддерживая спорт, культуру и здоровый образ жизни, VODA UA продолжает укреплять имидж современного и ответственного украинского бренда, который уверенно конкурирует на национальном рынке.