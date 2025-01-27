Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда», Валерий Дубиль, Николай Томенко, а также возглавляемая Олегом Аверьяновом промышленная компания «Пожмашина» передали мощные, современные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЕБ), старлинки, средства питания длительного действия, генераторы, оздоровительные комплексы на Салтовское направление для поддержки Вооруженных Сил Украины.

Основатель Фонда "Родная страна" Николай Томенко проинформировал, что особенностью этой гуманитарной поездки является ее мировоззренческая составляющая. Ведь военные получили еще и уникальное издание «Воюющий Шевченко. Имела мировоззренческая книга украинского воина».

Новейшие РЭБы предназначены для борьбы с вражескими дронами и другими техническими средствами, представляющими серьезную угрозу для наших защитников. Это оборудование позволяет значительно снизить риск поражения военных объектов и подразделений от атак с воздуха.

«Мы доставили ценный груз бригаде, полгода оберегающей Купянск, ежедневно сталкивается с серьезными угрозами со стороны противника. Благодаря таким системам как РЭБ мы можем значительно повысить их безопасность и обеспечить большую эффективность в борьбе с врагом. За один день гуманитарной миссии мы успеваем передать помощь от 5 до 10 боевым подразделениям», — отметил председатель наблюдательного совета БФ «Надежда», заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

Этот шаг является частью постоянной гуманитарной миссии БФ «Надежда», с первого дня полномасштабной войны активно поддерживающей украинских военных, передавая как техническую, так и гуманитарную помощь.

«Наша миссия – спасать жизнь была бы невозможна без поддержки партнеров. Искренне благодарю Олега Аверьянова за помощь», — добавил он.