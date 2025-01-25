23 января в крупнейшей галерее современного искусства Украины Art Ukraine Gallery состоялся благотворительный перформанс SOUL с участием легендарного художника Анатолия Криволапа и всемирно известной художницы и голливудской актрисы украинского происхождения Марины Мазепы.

Мероприятие объединило искусство, духовность и благотворительность. В его центре – символическая картина Анатолия Криволапа «Ночь» или «Лошадь на черном», олицетворяющая несокрушимый дух Украины. душу коня» – движениями, пластикой и эмоциями, передавая невидимую энергию свободы, присущей нашей стране.

В рамках мероприятия анонсировали тихий аукцион, где центральным лотом стало двухметровое полотно Анатолия Криволапа "Вечерние рефлексы" стоимостью 130 000 долларов. Начальная ставка – 100 000 долларов. Все собранные средства будут направлены на закупку бронетранспортера М113 для 3-й штурмовой бригады. Аукцион продлится до 1 марта 2025 года.

Наталья Заболотная, куратор перформанса и соучредительница Art Ukraine Gallery, отметила:

«Искусство объединяет и вдохновляет. Именно благодаря подобным мероприятиям мы не только демонстрируем величие украинской культуры, но и поддерживаем тех, кто сейчас защищает нашу страну передовой».

Мероприятие в поддержку 3 штурмовой бригады, которая выполняет критически важные боевые задачи. Командир бригады Андрей Белецкий отметил:

«Войны выиграют не армии, войны выиграют нации. Армия – это неотъемлемая часть. От смелости, воли, креативности всей нации зависит, чем закончится нынешняя война. Ключ от победы – в нашем объединении ради общей цели».

Среди гостей были известные художники, музыканты, писатели, меценаты и общественные деятели. До конца февраля в Art Ukraine Gallery также проходит тихий благотворительный аукцион скульптуры «Striker», созданной художницей Линее Кондес совместно с лондонским футбольным клубом «Арсенал».

Art Ukraine Gallery, несмотря на вызовы войны, стала важным культурным центром. За 1,5 года ее работы было собрано более 4300000 гривен на лечение и реабилитацию украинцев, в частности для детской больницы «Охматдет» и помощи военным.

"Искусство спасает жизнь. Мы доказали это своей работой. Вместе с нашими друзьями, партнерами и гостями мы делаем весомый вклад в приближение победы", - подытожила Наталья Заболотная.