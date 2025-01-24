Одна из распространенных причин ранений наших защитников и защитниц на войне происходит из-за атаки дронов врага. Действенным средством сохранения жизни на фронте является комплекс РЭБ. частотами.

Об этом заявил председатель наблюдательного совета БФ молодежной инициативы "Надежда", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

«По информации Генштаба ВСУ, Кураховское направление – второе по активности наступления армии РФ после Покровского. Здесь каждый день происходит около 40 атак. На направлении действует авиация, противник наносит авиаудары КАБами. К северу от Курахового Россия продолжает давить в направлении Заря-Сонцовка-Старые Терны. А именно Курахово – разрушенный город. Наши бойцы держатся и мы будем им и дальше помогать. В этот раз привезли новейшие РЭБы с иммерсионной системой охлаждения, питание длительного действия, генераторы, вкусности и оздоровительные наборы», — отметил Валерий Дубиль.

Справка: БФ молодежной инициативы «Надежда» с первого дня полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины поддерживает ВСУ, пограничников, боевые подразделения Нацпола и другие силы обороны. Благотворители передают продуктовые наборы для ВПЛ и обеспечивают медицинские учреждения расходными материалами и критической медициной.