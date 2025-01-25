Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что война – это испытание, из которого украинцы должны выйти сильнее, умнее, без истеричности и юношеского максимализма.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

Как вспоминает гость программы, когда началось полномасштабное вторжение, он начал себя спрашивать, что украинцы такого сделали, что бог нас так наказывает, ведь это же наказание. Верующие, отмечает он, говорят, что, когда Бог посылает такие испытания, то это проявление любви и знак, что мы должны исправиться, улучшиться, через страдания прийти к чему-то новому.

«Помните 2008 год, как по приколу: «А давай того изберем? А давай». А что Витя? А Витя здоровый какой, Витя красивый. А что Петя? Он такой-то. А Вова? Он такой-то. Голосуем сердцем, а может быть, уже пора голосовать умом?», - подчеркивает Олег Стариков.

Мы уже прошли 3 года войны, 3 года испытаний, констатирует он, и мы должны измениться, повзрослеть, избавиться от юношеского максимализма, от истеричности, от эмоциональности. По мнению эксперта, холодная голова, горячее сердце и чистые руки – это должен быть наш лозунг, то есть думать логически, любить свою страну и чтобы «ці руки нічого не крали».

«Вот это все мы должны пройти. Вода, огонь и медные трубы – это ужасы, и мы должны выйти очищенными», - утверждает Олег Стариков.

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