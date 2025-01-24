Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович цинично прокомментировал ожесточенный расстрел попавших в плен украинских военных.



Свой пост он оставил на странице в соцсети X (Twitter).

Арестович убежден, что у наших бойцов была возможность избежать смерти.



"Инициатор расстрела - визгливый, истерический россиянин с манерами провинциальной шестерки, уважающим себя компании - место у параши. Второй исполнитель - хилый задрот со дергаными манерами наркомана. Наши - здоровые мужики (кроме одного - пожилого, которому явно физически тяжело ), перед смертью ползают на коленях, пытаются просить, безропотно идут на расстрел один за другим", - написал он.





Пост разгневал пользователей соцсети. Многие начали оставлять гневные комментарии, не понимая, как вообще Арестович может делать такие циничные заявления, сидя в Америке и не находясь под дулом вражеского автомата. Еще раз передаю пламенный привет тем, кто все эти годы рассказывал мне, что я зря "цепляюсь" к Арестовичу и что он "просто так думает" и "как спикер справляется" и "так успокаивает "



. себе высказаться о расстреле наших пленных – абсолютно недопустимо. патриотически. Как это по-офицерски, не побоюсь этих слов. "Это противно, когда политик перекладывает ответственность с врага на своих. Особенно из-за границы". " Какая же вы сбежавшая за границу сволочь живет свою лучшую жизнь, и оттуда оскорбляет память украинских военных!!!"



















Напомним, российские захватчики расстреляли четырех бойцов ВСУ. Расстрел украинских пленников зафиксировали на видео из беспилотника





