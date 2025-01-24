Политолог Вадим Карасев заявил, что российско-украинская война не о территориях, как на ближнем Востоке, и Трамп начал это понимать, поэтому и обратился к Си Цзиньпину за помощью.

Об этом он рассказал в своей блоге.

«Если говорить о фактической стороне дела, а не просто о предположениях информационных агентств или печатной прессы, как The Wall Street Journal, то я бы обратил внимание, что Трамп попросил Китай надавить на россию. И это косвенно подтверждается», - замечает Вадим Карасев.

Как он напоминает, 17 января Трамп разговаривал с Си Цзиньпином, а уже 21 января, во время инаугурации, Си Цзиньпин разговаривал с путиным в видеоформате, и позже российская сторона подтверждала, что рассматривались в том числе проблемы, связанные с Украиной.

В общем же, рассуждает эксперт, пока это все выглядит так, что команда Трампа до конца так и не знает, как завершить российско-украинскою войну, потому что вначале, когда только появлялись эти заявления о 24 часах, было мнение, что это стандартный территориальный конфликт, как у Израиля с Палестиной, и можно это как-то решить, заморозить, обменяться заложниками и так далее.

«А война в Украине – это о другом. Это не о территориях, это о балансах в системе европейской безопасности, о безопасности в Восточной Европе, о расширении НАТО на Восточную Европу или надо сворачивать военное присутствие США в Восточной Европе, об Украине в НАТО или не в НАТО, о послевоенной судьбе Украины и так далее. И более того, обратите внимание, ни Украина, ни россия не говорят о перемирии. Они прекрасно понимают, что перемирие ничего не дает. Оно дает передышку, и непонятно, кто лучше воспользуется этой передышкой – Украина или российская федерация», - объясняет Вадим Карасев.

Как сообщала Politeka, Стариков объяснил, из каких этапов будет состоять окончание российско-украинской войны.

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