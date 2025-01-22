Военный оценил мобилизационные ресурсы Украины и России: «Это будет большая цена»

Военный Евгений Карась заявил, что в россии дела с мобилизацией идут тяжело, людей сажают за решетку и мобилизуют, а мы на своих мобилизованных тоже не должны ставить крест, их нужно готовить.