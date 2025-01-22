Требования выше стандартных, но вполне реальных. Попробуй пройди добровольный отбор и работай против врага в составе украинских спецслужб.
Подразделение предлагает:
Высокий уровень материального довольствия.
Системные ротации и возможность качественного обновления после выполнения задач.
Обучение и тренировка с лучшими инструкторами, у которых за плечами боевой опыт и участие в международных миссиях.
Подразделение полностью обеспечивает личный состав всем необходимым для работы.
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