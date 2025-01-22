Требования выше стандартных, но вполне реальных. Попробуй пройди добровольный отбор и работай против врага в составе украинских спецслужб.

Подразделение предлагает:

Высокий уровень материального довольствия.

Системные ротации и возможность качественного обновления после выполнения задач.

Обучение и тренировка с лучшими инструкторами, у которых за плечами боевой опыт и участие в международных миссиях.

Подразделение полностью обеспечивает личный состав всем необходимым для работы.

Заполняй анкету в подраздел ГУР «АРТАН».