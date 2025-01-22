Власти целенаправленно инициируют и принимают в парламенте антиконституционные законы, которыми украинский народ лишается земли, недр, естественных монополий, ресурсов и сырьевой базы.

«Фракция «Батькивщина» в парламенте и Киевсовете считает распродажу земли, упрощение получения украинского гражданства для иностранцев в онлайн-режиме и сдачу полезных ископаемых – стратегией действующей власти по ликвидации Украины», — заявил глава «Батькивщины» Киева, заместитель Комитета ВР здоровья нации Валерий Дубиль.

Фракция «Батькивщина» голосовала против правительственного законопроекта №6227 «О внесении изменений в Общегосударственную программу развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года», который сегодня был принят голосами депутатов из «слуг народа», ОПЗЖ, «Голоса», «Доверия » и «За будущее» и будет добиваться в КСУ отмены всех антиконституционных законов.

Досадной традицией стало то, что за привлекательными названиями действующая власть прячет подлинное преступное содержание своих инициатив, и в нарушение регламента и Конституции лишает украинский народ природных богатств и ресурсов.

«Все, что сейчас происходит, оно нелегитимно. Мы сейчас ведем видеосъемку, мы будем брать стенограммы, мы будем брать видеозапись в этом зале, чтобы просто показать, что правки в этом зале ставить нельзя, чтобы обратиться в Конституционный суд и чтобы Конституционный суд, учитывая нарушение процедур в этом зале, отменил этот совершенно незаконный, антиконституционный закон о недра, которую вы собираетесь в этом зале проголосовать», – заявила во время обсуждения поправок лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Глава партии считает преступлением разбазаривание полезных ископаемых и предупредила депутатов из монобольшинства об ответственности, ведь сотни триллионов украинских недр по Конституции принадлежат только народу Украины.

«Они принадлежат и принадлежали украинцам, пока все вы не пришли и пока вы не решили, что вы можете распоряжаться украинцами, нашей землей, нашими недрами, нашей судьбой, нашей жизнью так, как вам вздумается, как вы себе задумали. Даже не моргнув глазом сдать все, за что десятки поколений украинцев проливали свою кровь. Сегодня эту Украину просто уничтожайте, ликвидируете и отдаете всем, кто у вас за взятку ее попросит», – возмущенно подчеркнула Юлия Тимошенко с парламентской трибуны.

Настоящей бедой считает она принятие антиконституционных законов и подчеркнула, что это происходит во время войны.

«Сейчас перешли к следующему этапу, этот следующий этап – это как раз законопроект 6227. Ну он красиво, как всегда, называется, все законы, уничтожающие Украину этим депутатским корпусом, они все прекрасно называются, и этот тоже: к Общегосударственной программе развития минерально- сырьевой базы Украины на период до 2030 года. Поэтому законопроект, если вы за него проголосуете, до 2030 года у Украины никаких в собственности украинцев запасов недр не будет просто», – заявила лидер «Батькивщины».

Она подробно объяснила всем присутствующим, что депутат от партии «Слуга народа» Олег Бондаренко, возглавляющий комитет ВР по экологической политике, экологии и природопользованию, предложил поправку №312, которой фактически узаконивается лишение страны редкоземельных ископаемых.

Юлия Тимошенко констатировала, что двадцать два из ста редкоземельных металлов, находящихся в недрах Украины, признаны ЕС критическими, и депутат от провластной партии предлагает разрешить иностранным физическим и юридическим лицам получить их без особых сложностей.

«В этот закон господин Бондаренко, возглавляющий как раз комитет, внес правочку 312. Вы когда-нибудь видели правочку на десяти листах? Как вы думаете, о чем эта правочка? Это практически внесенные изменения в специальный Кодекс Украины о недрах и там черным по белому написаны «прекрасные вещи», что стратегические запасы полезных ископаемых Украины, включая редкоземельные металлы, а у нас под 100 разновидностей редкоземельных ископаемых, которые, кстати, уникальны в Украине, и 22 из редкоземельных металлов признаны Европейским Союзом как критические.

Так вот этим законом и этой правочкой 312 вы просто отдаете все это иностранным юридическим и физическим лицам без какого-либо даже там особого конкурса», – пояснила присутствующим последствия узаконения этой поправки лидер «Батькивщины».

Недопустимо, по убеждению Юлии Тимошенко, то, что разведанные за государственные средства недра и определенные месторождения потом просто отдаются так называемым «инвесторам» на коррупционной основе.

«Если приняли Закон о продаже сельскохозяйственной земли без каких-либо правил на коррупционной основе, за это 10 миллиардов Украине кредитов дали, а можно спросить: недра на сотни триллионов евро за сколько вы продали, сколько вам кредита дали, на сколько и под какой процент ?» – спросила лидер фракции.

«Этот законопроект 6227 о сдаче украинских недр, которые оцениваются в сотни триллионов долларов – это преступление, которое совершается в этом зале», – подытожила Юлия Тимошенко, подчеркнув, что «Батькивщина» будет бороться за отмену всех антиконституционных решений, принятых действующей властью, и добиваться возвращения народу ее собственности.