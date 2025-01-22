Использование масок военными сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК) вызывает немало вопросов у граждан, в том числе по законности таких действий.

Известный адвокат Ростислав Кравец объяснил, законно ли закрывать лицо представителям ТЦК.

"На самом деле оно (скрытие лиц. — Ред.) не регламентируется, но я считаю, что это нарушение. Если лицо считает, что оно все делает правильно, находясь на службе… Здесь же есть и определенные манипулирования. Это представитель ТЦК или это представитель?" роты охраны ТЦК?





Ношение масок усложняет идентификацию лиц, что может вызвать сомнения в правомерности действий сотрудников ТЦК.

В случае сомнений в законности действий военных в масках граждане могут:

спросить документы, подтверждающие личность военного;

обратиться в соответствующие органы для проверки ситуации;

зафиксировать ситуацию, если полагают, что их права нарушены.

Если сотрудники ТЦК отказываются подтвердить свое лицо, то можно обратиться в полицию.

Верховная Рада 15 января продлила действие режима военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине до 9 мая 2025 года.Также Верховная Рада поддержала президентский законопроект об утверждении указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (регистрационный номер 12405).