Политолог Вадим Карасев заявил, что Трампу главное – не допустить ядерную войну, поэтому он будет использовать разные методы, чтобы надавить на Украину и россию сесть за стол переговоров.

Об этом он рассказал в своей блоге.

«Одновременно может быть использовано все, но главный стимул – это, конечно, будет кнут. Как сказал один умный человек, эпоха пряников закончилась, началась эпоха кнута», - подчеркивает Вадим Карасев.

Для Украины таким кнутом, рассуждает он, может быть прекращение военной помощи, влияние на внутреннюю политику, например, способствование трампистским силам, такие возможности есть. Что касается россии, продолжает эксперт, то тут кнут, конечно, поменьше, но он есть, например, это санкции, тарифы, которые навредят россии и укрепят доллар.

«Ну, это экономические войны, это тоже война. Трамп говорит, что я миротворец, но это не значит, что он за экономический мир. Он подразумевает мир не войны, а мир экономических и торговых войн, начиная от эмбарго и заканчивая тарифными войнами. Причем это касается всех: и Европы, и Канады, и Мексики, и россии, и Китая. Так что экономически будет давить», - объясняет Вадим Карасев.

С другой стороны, отмечает он, по поводу кнута для россии у Трампа есть ограничение, потому что путин может разыграть ядерную карту, повысить ядерные ставки, а США только сейчас возьмутся за модернизацию своего ядерного арсенала. Тем более, напоминает эксперт, Трамп постоянно говорит, что, если не закончить российско-украинскую войну сейчас, то она может перерасти в Третью мировую или ядерную, а этого он как раз и не хочет допустить больше всего. Поэтому сейчас, утверждает он, речь будет сначала идти о принуждении обоих сторон к переговорам, и это только начало.

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