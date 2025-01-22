Военный Святослав Дубина заявил, что нельзя мобилизовать просто всех, в том числе экономически активных людей, вместо этого стоит провести ротацию с нашими управленцами.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Невозможно всех отправить на фронт, потому что экономика загнется. Мы сейчас как раз в нашей инициативе и говорим, что забирать экономически активных людей нельзя из экономики, что у нас целая армия государственных чиновников. Декларацию о предотвращении коррупции представляет 1,2 млн, а в целом сейчас на государственных должностях с функцией государственного управления, мы считали, где-то 1,8 млн», - подчеркивает Святослав Дубина.

К тому же, подчеркивает военный, 1,8 млн – это два состава армии, а у нас сейчас воюет где-то 900 тысяч, и вот вдвое больше людей сидят на государственных должностях с высокими зарплатами, и, к тому же, они давали присягу народу Украины. По его мнению, вот как раз с этими людьми нужно проводить ротацию бойцов, которые уже 3 года сидят в окопах, к тому же это и о ротации управленческих элит.

Военнослужащий вспоминает, как было в начале 2022 года, когда враг уже подошел к Киеву, а Гетменцев сказал, что вот люди, которые голыми руками останавливают танки, имеют право самостоятельно определять фискальную политику, а когда ситуация наладилась, украинцев продолжили общипывать, как гусей.

«То есть либо власть имущие попадут в окопы, либо окопы снова окажутся под Киевом. Другого варианта нет», - заключает Святослав Дубина.

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