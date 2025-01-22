Журналистка Екатерина Котенкова рассказала об инициативе по налогообложению посылок из-за границы, как она будет работать и для чего это все делается.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как она рассказывает, предусматривается обложение НДС всех посылок из-за границы, ввозная пошлина будет с них справляться только в случае, если стоимость товаров превышает 150 евро, а не будут облагать НДС только посылки с товарами стоимостью до 45 евро при условии, что они посылаются физическими лицами без какой-либо оплаты и без коммерческой цели.

«То есть я так понимаю, основной момент в том, что вам отправляют посылку из-за границы родные, они заплатят пошлину и НДС, если посылка дороже 45 евро, а, вероятнее всего, она будет дороже 45 евро. Или, если вы отправляете родным посылку за границу, будет то же самое. А волонтеры? А те, кто отправляется военным? Ну, то есть все будут платить за всю коррупцию, за мародерство», – объясняет Екатерина Котенкова.

Вполне можно себе представить, утверждает журналистка, что это все в ВР примут, и мы же понимаем, что люди не перестанут заказывать товары, особенно если это что-то коммерческое, просто теперь абсолютно все станет дороже, и это вряд ли пойдет на пользу экономике.

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