Военный Евгений Карась заявил, что в россии дела с мобилизацией идут тяжело, людей сажают за решетку и мобилизуют, а мы на своих мобилизованных тоже не должны ставить крест, их нужно готовить.

Об этом он рассказал в интервью Валерию Савчуку на канале «Разные люди».

«Если придут гайки, что вот россияне проведут мобилизацию, мы тоже проведем, это снижение мобилизационного возраста и т.д., найдем и опять-таки удержимся. Просто в чем проблема? У нас же враг не только россия, и у россии враг – не только мы. Мы можем против россии продержаться, что бы они ни делали, они пошлют их миллион голышом – мы все равно удержимся, просто вопрос того, что это будет большая цена», - утверждает Евгений Карась.

А дальше Украине, констатирует он, нужно развиваться, выполнять задачи стратегического значения, приобщаться к мировым проектам, например, искусственный интеллект, возможно, и до клонирования дойдет, до колонизации других планет, а для этого нам нужно сохранить экономику и людей, не тратить все на эту недобитую коммунистическую орду, иначе это будет Пирова победа.

Что касается мобилизации в россии, отмечает гость программы, то там тоже не все так хорошо, они переводят в пехоту операторов БПЛА, экипаж подлодок и т.д. А самое интересное, рассказывает он, что статистика преступности в россии сильно выросла, пьяный Ваня украл у соседа петуха, тот, оказывается, нес яйца, и 15 лет тюрьмы или служба, кавказцы угрожают – муки или контракт и так далее, и так пополняют ряды войска.

«Поэтому я очень скептически отношусь ко всему этому вою, что в интернете написано. Разным военным пишу: «Что ты несешь? Ты вообще не в материале». Мобилизованными невозможно воевать, это будущее СЗЧ. Говорю: «Ты мобилизовал людей? Ты с ними воевал? Ты сформировал из них пехотные подразделения? Может, ты неудачник? Ты думаешь, что крутой, так возьми другие подразделения. Кто вы такие, чтобы судить?», - заключает Евгений Карась.

Как сообщала Politeka, Карасев о команде Трампа и будущей политике США: «Они войны заканчивают».

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