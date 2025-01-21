Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что 100-летние соглашение Украины и Британии имеет скорее символический вес, потому что конкретики там мало, разве что то, что касается морской безопасности.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Все оказалось гораздо более пустым, чем я думал, прямо гораздо более пустым. По-моему, это хуже, чем то соглашение, которое у нас было на 10 лет. Хотя они ссылаются на это соглашение, то есть то соглашение о десятилетних гарантиях безопасности не отменяется, там хотя бы были суммы денег, там какие-то прямо корабли указывались, какие-то флота, чем нам будут помогать и так далее, какие гарантии безопасности, а здесь…», - отмечает Михаил Шейтельман.

Как он рассказывает, в первой статье говорится об обязанности передавать технологии для совместного производства продукции оборонного назначения, в том числе в рамках совместных инициатив и в соответствии с требованиями НАТО. Можно было подумать, продолжает эксперт, что дальше будет что-то о вступлении в Альянс, но во второй статье речь идет о достижении консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО и о вкладе Украины в качестве будущего союзника НАТО, не члена, и это же о перспективе 100 лет.

Из хорошего, отмечает он, - партнерство в области морской безопасности, в том числе в целях укрепления безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях, а дальше все в общих словах и без конкретики.

«Ну, и вот это соглашение действует в течение 100 лет, начиная с даты вступление в силу, если одна из сторон не расторгнет его. Ну, а дальше о том, как может быть расторгнут, бла-бла-бла… Короче, символический смысл – да, а практический – вот вам пончик, вот вам дырка», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что в Британии хотят посадить всю россию в тюрьму.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал о важнейших пунктах 100-летнего соглашения с Британией.