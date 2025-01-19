Эти и другие вопиющие факты сдачи действующей властью суверенитета и национальных богатств разоблачает в своем последнем видео на Youtube лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.



Она уверяет, что по инициативе и в интересах влиятельных международных структур Украина активно превращается в «сырьевой придаток Европы». Именно такая стратегия развития страны избрана действующими властями, объясняет она. Это подтверждают и принятые в последние годы руководимым монобольшинством в парламенте законы о распродаже земли, водоемов, полезных ископаемых, стратегических предприятий, государственных монополий.



«У нас сегодня не одна война, у нас две войны. Одна – горячая, где силой оружия кровавый враг забирает нашу территорию, а вторая война – тихая, в тылу, где у нас глобальная олигархия уносит суверенитет, а как следствие, забирает все», – констатирует лидер «Батькивщины».

По ее словам, властная команда намерена продать все ресурсы страны в обмен на очередные кредиты от международных структур. Тимошенко предполагает, что именно долговая финансовая зависимость, к которой привела губительная политика правительства, заставляет соглашаться на невыгодные стране условия. Каждый раз, добавляет она, эти условия становятся все более ультимативными.

«Чего только стоят два последних международных требования к Украине. Первая – принять страшный закон о мультигражданстве, а вторая – приступить к мобилизации юношей, начиная с 18-ти лет. Эти два ультимативных требования, если их все же воплотят в жизнь, уже достаточны для того, чтобы нанести тяжелый удар по самому существованию украинской нации», – подчеркивает экс-премьер.

Не менее угрожающими, по ее словам, являются недавно принятые законопроекты, которыми формирование состава государственных институций, таких как Конституционный суд, Высший совет правосудия, Счетная палата, таможня и т.п., передаются международным советам. Очевидно, что сформированные за пределами страны государственные органы будут работать в интересах назначивших их, то есть иностранцев, а не украинцев.

«Мне кажется, что Украину сделали экспериментальной площадкой, где испытывают общественные новации, которых нет ни в одной стране мира, где размывают и минимизируют украинскую нацию, а территорию Украины и ее ресурсы используют для реализации интересов глобальных игроков», – считает Тимошенко.



Чтобы прекратить "новейшую колонизацию", лидер "Батькивщины" настаивает на отмене всех антиконституционных законов и преступных решений, а также привлечении к ответственности виновных в этом. Кроме того, он считает важным начать формировать обновленные демократические правила жизни в рамках нового Общественного договора и Конституции.