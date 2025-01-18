В конце концов эти преступные решения были продолжены. Мы не собираемся останавливаться и будем обжаловать их в Конституционном суде, в правоохранительных органах. Мы привлечем широкую общественность и привлечем внимание украинцев к тем преступлениям, которые ежедневно совершает действующая власть по отношению к собственному народу.



О намерении властей лишить Украину будущего и способах остановить этот процесс рассказала лидер партии «Батькивщины» в своем недавнем видео на Youtube-канале.



«За три года войны властью приняты и подписаны сотни законов, постановлений, указов. Значительная часть их далеко не о войне и не для победы», – констатирует Юлия Тимошенко.

По ее словам, правительство Украины совместно с международными организациями воплощает стратегию по превращению Украины в «сырьевой придаток Европы». Она объясняет, что ни власти страны, ни международные партнеры не заинтересованы в развитии и развитии Украины, их цель – получить как можно большую прибыль от сырья, которое можно забрать по дешевке или за счет очередного кредита.

«Я поддерживаю широкое международное сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Никому не позволено, используя войну, разбирать Украину на органы. Не разрешено это, в том числе, и нашим западным друзьям. Украина никому не обещала сдаться в плен или полностью продаться за международные кредиты», – подчеркнула лидер «Батькивщины».





Она в очередной раз рассказала о губительных последствиях для Украины от принятых управляемым монобольшинством под давлением международных лоббистов законов о распродаже земли, недр, полезных ископаемых и стратегически важных месторождений. а украинский народ – природных богатств, ресурсов и права определять собственное будущее.

«Нам нужно быть вместе, нам нужно публично бороться, и я буду благодарна каждому из вас, кто дополнительно предложит нам всем четкие и эффективные действия по возвращению силы и славы нашему государству, нашей Украине», – призвала Юлия Тимошенко



. патриотических сил, по ее мнению, станет залогом восстановления Украиной своей силы. Среди первоочередных задач лидер «Батькивщины» назвала отмену всех. Кроме того, она считает важным формирование обновленных демократических правил жизни в рамках нового Общественного договора и Конституции.