Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Так случилось, что и предшественники, а особенно нынешние власти не считали и не считают мировоззренческую борьбу за национальную версию ИСТОРИИ УКРАИНЫ слишком важным делом.

Московщина-россия сначала через государственные комиссии времен Петра и Екатерины фальсифицировала нашу историю и переписывала тексты документов, а ныне сам руководитель государства-террориста лично позиционирует себя, как главный историк всех государств «Святой Руси». Одновременно уже наши родные грошолюбивые грантожеры-историки готовы обосновать любые прихоти заказчиков. Поэтому у нас и Голодомор слабенький и борьба на СВОЕЙ земле за свой язык, государство и веру - неправильная и незаконная. Ибо за такую ​​историю соседские и другие дружественные страны платят деньги!

А что же наши чиновники?

Они держатся завещаниями кагановича-сталина.

«Единственная страна в мире, где не преподавалась в университетах история этой страны, где история считалась чем-то запретным, враждебным и контрреволюционным – это Украина. Второй такой страны на земном шаре нет».



Во времена новейшей Независимости всяческие табачники пытались цензурировать содержание учебников по гуманитарным дисциплинам, а с 2009 года министры-еврооптимисты решили вообще избавиться от дисциплины «история Украины» в вузах и заменить ее «историей украинской культуры». Тогда нам удалось этого не допустить и министр образования Иван Вакарчук отказался от этой затеи. Министр Квит вместе со своей заместительницей Совсун таки выгнали историю Украины из университетов, потому что якобы это приблизило украинское образование к европейским стандартам.

Дальше больше. Во время кровопролитной войны русской орды против нашей истории, языка и государственности в 2023 году «слуги народа» вместе с депутатами запрещенной пророссийской партии отменили обязательный предмет «история Украины» для поступления в вузы. И опять-таки годовая общественная борьба заставила МОН вернуть «историю Украины» в перечень обязательных предметов, а темы тестовых вопросов наконец-то дошли до древней истории (до этого нашу национальную историю чиновники начинали с 16 века).

Однако на этом борьба против истории Украины рехформаторов и двойных граждан с МОН не завершилась. В настоящее время Лесной и К. анонсируют реформу, согласно которой школьные предметы "история Украины" и "всемирная история" будут объединены в один учебный курс.

Я уже молчу о сохранении имперско-советского подхода в преподавании многих гуманитарных дисциплин. Так образовательные чиновники до сих пор считают правильным сохранять курс «История государства и права» (созданный еще в Российской империи, когда государство властвовало над правом), а не внедрять, скажем, курс «История украинского права».

С грустью также напомню, что в соответствии с Указом Президента от 24 августа 2021 КМУ вместе с Национальной академией наук, Национальной академией правовых наук, Национальным институтом стратегических исследований (все содержатся на бюджетные средства) должны подготовить проект стратегии защиты, сохранения и популяризации ИСТОРИИ УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, утвердить эту стратегию и определить мероприятия по ее реализации.

И что вы сделали за эти 3,5 лет?

Сделали все с равенством наоборот.

Ну не мировоззренческие вредители и гниды?!