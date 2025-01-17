Ситуация на фронте сверхсложная, однако Силы обороны делают все зависимое, чтобы держать ее под контролем. К сожалению, пока нет возможности полностью остановить продвижение и расширение зоны контроля врага. волонтерами БФ молодежной инициативы «Надежда» доставили мощные автомобильные РЭБы с иммерсионной системой охлаждения, окопные РЭБы, старлинки, зарядные станции и генераторы.

Об этом заявил председатель наблюдательного совета БФ «Надежда» Валерий Дубиль, совместно с Алексеем Омельяненко и партнерами передавший ценный груз защитникам и защитницам, которые несут службу на Северском направлении.

«Свыше 50 тыс. гражданских лиц проживают

в городе Славянск, расположенном ориентировочно в 30 километрах от линии фронта. До начала полномасштабного вторжения России здесь проживало вдвое больше людей. Очень больно нашим гражданам. Поэтому мы не останавливаемся и с единомышленниками продолжаем миссию – спасать жизнь! Передаем все необходимое как военным, так и госпиталям и больницам», — сказал Валерий Дубиль.

По его словам, гуманитарная миссия была бы невозможна без поддержки партнеров и благотворителей.

«Один современный и действенный РЭБ стоит около 500 тыс. грн. Таких РЭБов должно быть хотя бы 2 на 1 бригаду. Ведь самое ценное в мире — жизнь человека. Мы с командой ездим на фронт с помощью минимум два раза в неделю. Реализовали более 200 гуманитарных миссий с начала полномасштабного вторжения. Поэтому я благодарен своим партнерам, в частности, Алексею Омельяненко за патриотическую позицию и системную поддержку. Общаясь с воинами, я понимаю, что Украина точно одержит победу. Сила духа наших ребят, нашего народа способна к тому, к чему враг никогда не будет готов», — добавил он.