Политолог Вадим Карасев объяснил, что команда Трампа в своих выступлениях мало говорит об Украине, потому что для них эта война уже закончилась, осталось только оформить ее завершение.

Об этом он рассказал в своей блоге.

«Мы накануне того, во что не верят наши комментаторы, - переговоров, конечно. Ну, это сказано было не мной, а Марко Рубио, кандидатом на пост главы Госдепа, что главная проблема не в том, что в Украине заканчиваются деньги, а что в У заканчиваются украинцы», - утверждает Вадим Карасев.

По случаю он замечает, что ни Марко Рубио, ни номинант на пост шефа Пентагона Пит Хегкет в своих выступлениях перед сенаторами не упомянули об Украине вообще ни слова, а все, что по этому поводу сказали, было только в ответах на вопросы, и примерно в таком духе, что Трамп будет сворачивать войну. Да и Зеленский, напоминает эксперт, сказал, что в этом году война закончится, что Трамп принудит путина и так далее.

«Смотрите, Майк Уолтц, Кит Келлог, Марко Рубио, Пит Хегкет – все говорят, что войну закончили, что они войны заканчивают. Им эти войны не нужны, ни другими способами, ни другие войны. Ну, Иран, например, ну, эта война не нужна, все. И это война Байдена. Трамп же четко сказал, это война Байдена, даже не путина, а Байдена», - подчеркивает Вадим Карасев.

Так что, констатирует эксперт, будет сделка, Украина будет в ней участвовать, это понятно, это наше условие, но все же Трампу легче надавить на Зеленского, чем не путина, но и это возможно, тем более, что Европа тоже будет принимать участие. И, конечно, добавляет он, Европа в ужасе ждет прихода Трампа, потому что он хочет закончить не только российско-украинскую войну, но и американское присутствие на континенте.

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