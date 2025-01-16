В последнем социологическом опросе, проведенном Киевским международным институтом социологии (КМИС) и опубликованном 9 января , отмечено доверие граждан к основным украинским государственным институтам, таким как Президент, Верховная Рада, ВСУ и СБУ.

Результаты последнего опроса КМИС демонстрируют стабильное доверие украинцев к ВСУ и волонтерам, в то время как суды и прокуратура продолжают терять поддержку.

Однако отсутствие упоминания о Главном управлении разведки (ГУР) вызывает удивление среди экспертов. Это особенно интересно, учитывая высокий уровень доверия к руководителю ГУР Кириллу Буданову – согласно данным недавних исследований ему доверяют более половины украинцев .

В частности, политический эксперт, общественный деятель, а ныне военнослужащий Виктор Таран отмечает , что отсутствие ГУР в списке может быть как ошибкой, так и возможным сознательным исключением: «Что это предвзятость со стороны КМИС? Или только методологическая ошибка? Мол, в опросе обо всех не напишешь. Ну тогда стоило бы писать о Силах обороны в целом» .

Независимо от причин, эксперты сомневаются в полноте представленных данных и не исключают ангажированности КМИС при проведении исследования.