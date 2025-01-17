Политолог Руслан Бортник объяснил, что спецпредставитель Трампа по Украине, очевидно, хочет сначала увидеть готовность сторон говорить об окончании войны, а тогда уже поедет с визитами.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Мы видели, что специальный представитель США по вопросам Израиля, Ближнего Востока, который тоже еще не прошел инаугурацию, не имеет официальной должности, посетил регион, работает и все остальное. Нет, вопрос не технический (ред. – почему Кит Келлог перенес визит в Украину), вопрос политический», - отмечает Руслан Бортник.

Во-вторых, напоминает он, Ермак уже ездил в Вашингтон, со всеми там встречался, доносил свою мысль, а теперь США хотят, чтобы им не только рассказывали, но у слушали. Очевидно, констатирует эксперт, Келлог и вся команда Трампа считают, что базовую информацию они уже собрали, прошло несколько раундов коммуникации с Украиной и Европой, да и с россией, не зря в москву ездил Такер Карлсон, сохраняются каналы связи в сфере безопасности.



«США будут предлагать какие-то идеи для обсуждения, и Келлог не хочет попасть в ситуацию, при которой ему будут рассказывать, что он не прав, что он мало знает», - объясняет Руслан Бортник.

Кстати, замечает он, у Кита Келлога очень интересная должность, по сути, он будет сидеть при Совете национальной безопасности США, он как замминистра приблизительно, и это уже не то, что было у Курта Волкера, он был спецпредставителем по Украине на пол ставки, имея еще и другую работу.

Как сообщала Politeka, Шейтельман объяснил, что мобилизация 18-летних не вяжется с планом Трампа быстро остановить войну.

Также Politeka писала о том, что Дубина рассказал, подготовилась ли Украина к полномасштабной войне.