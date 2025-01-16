Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Как-то неприметно и тихо прошла радостная новость от властных застройщиков Киева о превращении Контрактовой площади на БОЛЬШЕЕ В МИРЕ УРБАНИСТИЧЕСКОЕ пространство. Для этого будет применен так называемый метод тактического урбанизма, когда общественные инициативы за бюджетные средства превращают неосвоенные уголки города в общественные просторы.

Интересно, кто из 13-ти заместителей городского головы Киева или сам Кличко пригласил датских урбанистов за наши деньги превратить «неосвоенную Контрактовую площадь» в площадку для скейтбординга и развлечений.



Правда, первый шаг по урбанизации этого исторического места уже сделали сами власти Киева и без датских урбанистов, когда втянули сюда обзорное колесо и позволили на праздники нашим друзьям с Востока рубить дрова и жарить шашлыки на территории Государственного историко-архитектурного заповедника «СТАРОДНОЙ КИИ».

Напомню, что в нашей украинской столице до сих пор ОТСУТСТВУЕТ новый или обновленный ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КИЕВА. До апреля 2024 года Кличко пыталась безуспешно выполнить решение «молодой команды» Черновецкого с 2008 года о разработке нового «Генплана развития Киева и его пригородной зоны до 2025 года». Теперь власти за деньги киевлян будут разрабатывать документацию по внесению изменений в действующий Генплан города. По факту это означает, что уже 17 лет властные застройщики будут руководить и строить в Киеве по своему усмотрению. Следовательно, в городе так и не определены границы ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗОНЫ украинской столицы.



Справочно.



Общественные слушания в Киеве 12 июля 2005 года поддержали мою инициативу о прекращении строительства в исторической части города, а затем Верховная Рада поддержала наше Постановление о Моратории на застройку исторического Киева. После 2006 года новое руководство города во главе с Черновецким при молчаливом согласии команды президента Ющенко упразднило этот мораторий.





Итак, если осмотреть период деятельности Черновецкого-Кличко (2006-20025), то его можем охарактеризовать как период анархической застройки города в интересах дружественных бизнес-империй и время уничтожения историко-архитектурной составляющей Украинской столицы.

КОСМОПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКЛЕКТИКА стала архитектурной стратегией власти города, которая так и не смогла реставрировать или хотя бы законсервировать хотя бы одну историческую часть Киева. Символами же новейшего Киева стали памятники украинофобу Булгакову (открыт за Черновецкого) и русскоязычному шансонье Вертинскому (открыт за Кличко), которые любили и защищали Киев «без украинских националистов» и город, где можно хорошо отдохнуть и поесть.



Зато уважить Ивана Мазепу, Павла Скоропадского, Симона Петлюру…городские власти так и не смогли. Символом же неуважения украинской истории остается здание Центральной Рады (Дом учителя), который Кличко и к. пообещали отреставрировать и открыть здесь Музей к 100-летию создания Украинского парламента и провозглашения УНР еще в 2017 году. А он до сих пор стоит забытый властью, а ныне еще и обстрелянный русской ордой.

О планах обновления декоммунизированных мест Киева (бывшие памятники Ленину, Щорсу…) просто забыли. В то же время, «наибольшим достижением» власти по популяризации украинского Киева стало обнесение мешками и досками памятников Тарасу Шевченко, Лесе Украинке, Михаилу Грушевскому, Николаю Лысенко… Символично, что в знак протеста, Шевченко удалось освободить свою голову от мешковины. Неужели наши духовные ПРОРОКИ прятались бы сейчас во время войны за мешками с песком?!

И несколько слов о Контрактовой площади.





Здесь сейчас находится самое большое количество сохранившихся историко-архитектурных памятников, входящих в состав Заповедника «Древний Киев». Историки утверждают, что в 15-18 веках Подол стал административным центром Киева, где заседал Магистрат (город получил Магдебургское право в 1497-99 годах) и где находился главный рынок, каменный магистратский храм Успения Богородицы, Богоявленский монастырь со школой. . Контрактовая площадь это место неразрывно связано с жизнью и деятельностью Петра Сагайдачного, Ивана Мазепы, Григория Сковороды, Ивана Григорьевича-Барского… Более того, здесь в 70-х годах по линии метрополитена во время археологических раскопок нашли и исследовали 11 деревянных срубных конструкций. Особенно интересны 5, входившие в единственный жилищно-хозяйственный комплекс усадьбы 10 века. Обнаруженные на глубине 10-11 метров участки городских улиц древнего Киева назвали «Киевскими Помпеями». Поэтому сейчас перед реконструкцией Гостеприимного двора стоит провести археологические раскопки и музеефикацию в пределах Контрактовой площади. А это, в свою очередь, позволит Гостеприимному двору как будущему музейно-культурному пространству получить подземный археологический музей мирового уровня.



Осматривая непростую историю Киева и Подола, напрашивается печальное сравнение. Как известно, в 1811 году произошел один из самых катастрофических пожаров в Киеве – Подольский пожар. Глядя на планы нынешних застройщиков и урбанистов хочется предупредить их и всех киевлян:

еще одного «пожара» по поводу уничтожения историко-архитектурного наследия КИЕВ точно не переживает.