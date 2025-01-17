Журналистка Екатерина Котенкова пояснила, что какие-либо ограничения для граждан могут быть установлены только по закону.

Об этом она рассказала на канале "Знай.ua" .

«Война не может продолжаться вечно, рано или поздно она закончится. Вот об этом и заговорили депутаты сначала перед Новым годом и вот снова продолжают. Что говорят? Что предлагают? А предлагают некий квази военный режим после окончания войны», - сообщает Екатерина Котенкова.

Как она рассказывает, депутаты говорят, что окончание военного положения поставит вопрос об открытии границ, ведь по законодательству запрещается запрещать передвигаться гражданину в том числе и за пределы украинского государства, поэтому, скорее всего, будет сформирован какой-то квази формат военного положения.

Если обратиться к Конституции, то может быть только чрезвычайное, военное положение и состояние войны.

«Еще в 2022 году Зеленский подписал указ №64 о введении военного положения, так вот в нем было прописано, что ограничения прав человека могут быть, и там даже указан срок, то есть период военного положения», - заключает Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Карасев объяснил, что призывы усилить мобилизацию – это еще один способ команды Трампа ускорить окончание войны.

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