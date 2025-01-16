Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что мобилизация 18-летних не вяжется с планом Трампа быстро остановить войну, тем более, его команда еще не начала работать, чтобы правильно все оценить.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Про призыв восемнадцатилетних - это уже такие слухи, которые все горячее и горячее. Но слухи не в том смысле, что у нас тут что-то замышляют, а в том, что, мол, американцы сейчас будут требовать призыва восемнадцатилетних людей, мобилизации восемнадцатилетних», - отмечает Михаил Шейтельман.

Сначала, напоминает он, было заявление от будущего советника президента США по нацбезопасности Уолтца, что Украине надо мобилизовать восемнадцатилетних, но потом Салливан, действующий советник Байдена, сознался, что это он передал команде Трампа папочку с требованиями к Украине.

То есть, объясняет эксперт, во-первых, Уолтц сказал о мобилизации восемнадцатилетних не на основе своих знаний о ситуации на фронте, да и откуда ему знать, он еще не вступил в должности. Во-вторых, напоминает он, Трамп говорил о быстром окончании войны, его спецпредставитель по Украине Келлог дал 100 дней на решение вопроса, так что о какой мобилизации восемнадцатилетних вообще может идти речь?

«Поэтому пока что долго еще будет продолжаться спор между украинской стороной и американской стороной на тему того, что первично – оружие или мобилизованные люди. То есть нам не хватает оружия, которое нужно дать тем, кто уже мобилизован, или нам не хватает мобилизованных, чтобы дать им то оружие, которое нам выдали? Вот этот спор между украинским руководством и американским продолжаться будет при новой администрации, судя по всему, тоже», - утверждает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Галлямов рассказал, что будет, когда мобилизованные россияне вернутся домой.

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