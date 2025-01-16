Военный Святослав Дубина заявил, что у Украины было достаточно времени и осознания угрозы, чтобы подготовиться к полномасштабной войне.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как отмечает военный, в своем интервью Фридману Зеленский использовал столько матов относительно путина, что даже Трамп должен был понять, что за стол переговоров они двое разговаривать на этом этапе не сядут. А это, кстати, отмечает он, похоже, была и мечта самого Фридмана, если учитывать, сколько раз он возвращался к этой теме.

«Ну, конечно, мечтать можно, но не за счет жизней украинцев. Мы понимаем, что единственный шанс на наше выживание, сохранение страны – это уничтожение военного потенциала российской федерации. Потому что сколько будет существовать эта империя зла, сколько у нее будет военного потенциала, столько они и будут нападать», - подчеркивает Святослав Дубина.

Однако, отмечает военный, сейчас винить во всем Запад, в частности Байдена, что он оказывает слишком мало помощи, неправильно, потому что и Украина сделала недостаточно. Как он напоминает, 25 марта 2021 года у нас появилась доктрина безопасности – всеобъемлющая оборона, потому что путин подвел войска, проводил учения, мы должны были готовиться, но за 11 месяцев ничего практически не было сделано, чтобы подготовить Украину к полномасштабному вторжению.

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