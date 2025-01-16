Политолог Вадим Карасев объяснил, что призывы усилить мобилизацию– это еще один способ команды Трампа ускорить окончание войны сейчас на условиях, которые не будут проигрышем ни Украины, ни США.

Об этом он рассказал в своей блоге.

По словам эксперта, конечно, россияне не хотят, чтобы Европа участвовала в мирных переговорах, поскольку Брюссель полностью проукраинский, да и Трамп вынуждено тоже будет за Украину, потому что победа россии – это поражение Америки, он не может начать свою каденцию с такого громкого провала. К тому же, добавляет он, в таком случае именно Трампа обвинят, что Украина проиграла, что россияне вышли на левый берег и так далее, поэтому он войну приписывает именно Байдену.

«Он почему акцентировал, что это война Байдена? Потому что он понимал, что его будут обвинять, если дела пойдут не очень хорошо или не хорошо. Вы думаете, для чего Майк Уолтц начал говорить про мобилизацию, чтобы мы проводили мобилизацию?», - отмечает Вадим Карасев.

Как он объясняет, со стороны США это получается так: хотите продолжать войну – мобилизуйте больше людей, если не хотите, не можете или это не популярное решение в стране, значит, война для вас не экзистенциальная, как минимум не настолько, как это было в 2022 году, когда в военкоматы стояла очередь. Значит, констатирует эксперт, надо заканчивать войну, а если нет, тогда виноват будет не Трамп, а Байден и украинская власть.

«Но идея мобилизации пустая. В каком смысле? Это продолжение войны на истощение. Ну, потому что у россии больше ресурса, больше в пять раз, и если надо, они пойдут на всеобщую мобилизацию. Если кто-то надеется, что это подорвет внутриполитическую стабильность путина, то это надежды призрачные», - заключает Вадим Карасев.

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