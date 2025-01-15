Депутат Марианна Безуглая заявила, что на Покровском направлении построенные ОВА фортификации не использовали для отпора россиянам.
Об этом она написала в своем Фейсбуке .
"Видео из российских пабликов. Покровское направление. Построенные ОВА фортификации, которые никто не использовал: ни одной гильзы, необжитые, просто сдали без боя россиянам. Заставляют людей впереди держать куст, но не формируют второй эшелон на уже готовых позициях. В результате несколько человек впереди. гибнут или бегут, а россияне захватывают все", - написала нардеп.
Она призвала США к внедрению в Украине оборонного планирования, анализу проведенных действий и оценке их эффективности.