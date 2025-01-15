Депутат Марианна Безуглая заявила, что на Покровском направлении построенные ОВА фортификации не использовали для отпора россиянам.



Об этом она написала в своем Фейсбуке .



"Видео из российских пабликов. Покровское направление. Построенные ОВА фортификации, которые никто не использовал: ни одной гильзы, необжитые, просто сдали без боя россиянам. Заставляют людей впереди держать куст, но не формируют второй эшелон на уже готовых позициях. В результате несколько человек впереди. гибнут или бегут, а россияне захватывают все", - написала нардеп.







Она призвала США к внедрению в Украине оборонного планирования, анализу проведенных действий и оценке их эффективности.

"Обращаюсь к США как основному донору и союзнику: настаивайте на переосмыслении военного управления в украинской армии, не оказывайте нам помощь без этого. Требуйте замену военного руководства, внедрение оборонного планирования, надлежащего планирования боевых операций, анализа проведенных действий и оценки их эффективности", - написала Безугла







