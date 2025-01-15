Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

Как отмечает гость программы, у него была возможность пообщаться с представителями Минсоцполитики, а потому может констатировать, что оторванность от реальности в Украине там есть, чиновники сидят в Киеве с неплохой зарплатой, смотрят телемарафон и не понимают, что происходит на улице. По словам эксперта, когда-то он работал в Пенсионном фонде на местах, поэтому каждый день общался с недовольными пенсионерами, чувствовал эти настроения, понимал проблемы.

«Вопрос к реформам, когда у тебя нет денег, но надо что-то делать, и получается некая имитация деятельности, как вот эта Программа жизнестойкости. Я могу где-то поругать правительство, где-то похвалить, но вот эта Программа мне почему-то вообще не лежит. Потому что это у нас денег нет, поэтому мы постепенно превращаемся из Министерства соцполитики в какое-то Министерство психологии, всю страну насытим психологами, приходите в Центры жизнестойкости, мы вам морально поможем», - объясняет Сергей Коробкин.

Также, отмечает он, проблема в пиаре, рекламе, например, бальной системы, которую ждали еще в 2023 году, а в 2024 наконец-то дошли до законопроекта, и ежемесячно об этом напоминают, говорит премьер, министерка соцполитики, заместительница, все по 5 раз, будто работа уже сделана, но это имитация, или это же касается индексации.

«Оно еще не наступило, а у людей очень часто завышены ожидания. И когда эта индексация происходит, хорошо, что она происходит в этих условиях, это даже удивительно, на мой взгляд, но человек получает на руки довольно смешные деньги, очень часто возмущается», - заключает Сергей Коробкин.

Как сообщала Politeka, Друзенко заявил, что Украине нужно перемирие, чтобы провести цивилизованные выборы и возобновиться.

Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала, как судьи и юристы добились сверхвысоких пенсий.





