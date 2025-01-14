На Северском направлении продолжаются боевые столкновения в районе с. Выемка. Однако никаких изменений на этом участке не зафиксировано. Через неделю российские оккупанты атаковали 15 раз.

Об этом заявил глава наблюдательного совета БФ «Надежда», первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

Команда волонтеров Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» во главе с Валерием Дубилем передала военным современные мощные РЭБы с иммерсионной системой охлаждения, которые спасают жизнь. А также зарядные станции, средства связи – старлинк, витаминные комплексы, теплые вещи, вкусности, спальники-обогреватели и прочее.

«Враг продолжает наступление, в частности, из с. Шевченко в Андреевку и с Курахово на Дачное. Кроме этого, армия России обстреливает Константинопольское, поскольку оно на трассе Запорожья – Курахово и является логистическим узлом. Продолжаются бои в Константинопольском и Сухих Ялах. Ситуация очень напряженная. Поэтому мы привезли защитникам РЭБы», - сказал Валерий Дубиль.

По его словам, вместе с партнерами и волонтерами благотворители реализовали 200-ю гуманитарную миссию на фронт.

«Продолжаем прилагать максимум энергии и ресурсов для приближающейся победы Украины! Я искренне благодарен моей семье и всем партнерам за поддержку — всем, кто бок о бок борется за свободу и независимость Украины. Итого — к победе», — добавил он.