Идет многолетняя парламентская эпопея «наилучшего состава ВРУ» по недопущению журналистов к общению с НАРОДНЫМИ депутатами. Бывший глава партии «Слуга народа», а ныне первый вице-спикер Александр Корниенко предложил «оригинальное» решение:

сначала установить пуленепробиваемое стекло напротив ложи прессы, а затем – возобновить туда допуск журналистов.Напомню, что во времена властного владычества в Украине партии регионов и их союзников коммунистов, такую ​​идею уже предлагали. В частности, группа депутатов от партии Януковича 19 ноября 2013 года обратилась к председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку с просьбой установить стекло в ложе прессы. В свою очередь я, как Председатель Комитета по свободе слова, и с согласия оппозиции предложил ПОМНИТЬСЯ местами с депутатами ПР и КПУ, которые боялись падения с ложи прессы «тупых тяжелых предметов». После этого активность в реализации оригинальной идеи от инициаторов существенно снизилась, а впоследствии и забылась.

И вот не было, не было и снова!

Молодое поколение креативных парламентариев трускавецкой правовой школы решило реализовать исконную мечту депутатов Януковича-Симоненко.

Оно, конечно, было бы смешно, если бы не было так грустно.