Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) избрала новую меру пресечения для экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова, которого подозревают в участии в преступной организации.

Ему назначен арест с возможностью внесения залога в размере 80 млн грн, сообщила пресс-служба суда в понедельник, 13 января.



Отмечается, что апелляционная палата рассмотрела жалобу защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда от 3 декабря 2024 года, которым Емельянова оставили под стражей без определения размера залога.

«По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты, отменила постановление следственного судьи Печерского районного суда и постановила новое, которым установила 80 млн грн залога, как альтернативы содержанию под стражей», — говорится в сообщении.

Емельянова называли символом судейской коррупции времен беглого президента Виктора Януковича.



Его подозревают в причастности к преступной организации и участии в ее преступлениях (ч. 1 ст. 255 УК Украины в редакции закона от 2001 года), а также в получении неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 368 УК Украины в той же редакции).

Вместе с другими судьями он выстроил "бизнес" на судебных решениях. Фигурант дела, по данным следствия, входил в состав преступной организации, состоявшей из судей, адвокатов, арбитражных управляющих, разных работников суда и т.п.

"Они за взятки выносили "нужные" решения, преимущественно по хозяйственным спорам. Организатор "бизнеса" – тоже бывший высокопоставленный чиновник Высшего хозяйственного суда Украины – незаконно вмешивался в распределение дел и отдавал их на рассмотрение "своим" судьям, выполнявшим "пожелания заказчиков", – отметили в ГБР.





В конце сентября 2024 года стало известно об обысках у Емельянова. В частности, правоохранители проводили следственные действия по более чем 10 адресам, в том числе и дома у экс-судьи.

Он уже давно проходит подозреваемым в ряде уголовных дел, в частности о коррупции, отмывании денег и давлении на судей. СМИ даже окрестили Емельянова символом судейской коррупции времен Януковича. Как отмечал экс-руководитель Генпрокуратуры Юрий Луценко, в свое время Емельянов и его руководитель, бывший глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков "фактически подчинили себе систему принятия судебных решений".





В январе 2022 года начались слушания по делу Емельянова, обвиняемого в давлении на коллег. В материалах следствия говорится о нескольких эпизодах в 2009-2013 годах, когда судья работал в Хозяйственном суде Донецкой области, Хозяйственном суде Киева, Киевском апелляционном хозяйственном суде, Высшем хозяйственном суде Украины. Емельянову тогда инкриминировали незаконное вмешательство в судебную систему, в работу автоматизированных систем и вынесение заведомо неправомерных судебных решений.