Команда президента Владимира Зеленского точно попрощается с брендом "Слуга народа" к будущим выборам.



Об этом пишет сайт РБК- Украина со ссылкой на свои источники.



На выборы, когда бы они ни состоялись, нынешняя партия власти пойдет в составе условного "Блока Зеленского" (рабочее название), который, по разных опросам, набирает в районе 20%.



Идея новой партии пока на стадии разработки. Одно время обсуждалась идею о переименовании "Слуги народа" в "Дію". Но это название, как рассказывают собеседники в команде президента, не особо добавляет им рейтинга.

Прогнозируется, что в будущих избирательных списках политсилы может оказаться не более 10% действующих нардепов от монобольшинства - это те, кто хорошо проявил себя в Раде.

Остальной же состав будут формировать из людей, предложенных Зеленским - местных лидеров (отдельных мэров или глав ОВА), популярных волонтеров, блогеров, активистов и военных. Плюс часть "технарей" - людей главы ОП Андрея Ермака, на которых возложат роль менеджеров во фракции и партии.

"Но в этот раз к составу будут подходить наверняка более серьезно, а не так, как в прошлый раз. Команда будет такой же пестрой, однако будут более тщательно проверять людей, чтобы они были более самостоятельные, независимые, чтобы избежать тех болезней, которые случились в этом созыве", – рассказал один из источников.

Что касается самих выборов, то чаще всего слышать в политических кругах обсуждают схему при которой сначала пройдут выборы президента или президентские плюс местные, а позже – в парламент. Трое представителей оппозиционных партий допустили, что вместе с выборами президента власть может организовать выборы исключительно в Киеве.

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