Об этом он рассказал в блоге Олеся Дония.

«Без смены власти и кардинальной смены украинского государства, государственного механизма Украина обречена на поражение. И не потому, что эта власть не хочет, а скорее уже не может, исчерпала свой потенциал. А для того, чтобы сменить власть цивилизованным, не катастрофическим способом, нам нужно перемирие, чтобы подготовить и провести выборы», - отмечает Геннадий Друзенко.

Возникает вопрос, констатирует ли он, можно ли провести выборы президента, а он у нас верховный главнокомандующий, во время войны, но опыт США 1944 года, когда под 16 из 84 млн были привлечены на тихоокеанском и европейском фронтах, показывает, что можно. Попутно гость программы вспоминает Корейскую войну, когда было больше жертв, войск, участников, чем в российско-украинской войне, но в Южной Корее впервые всенародно избрали президента. Тем более сейчас, добавляет он, есть смартфоны, «Дія», электронная связь.

«Можно ли де-факто провести выборы? Сомневаюсь, сама логика президентских выборов будет разрывать страну, потому что в президентских выборах выигрывает один, в отличие от парламентских, и он должен уничтожить всех вокруг. Соответственно, это будет бой политических хищников не на жизнь, а на смерть, аплодировать которому будет только путин в кремле и все, кто за него болеют», - предупреждает Геннадий Друзенко.

Поэтому, констатирует юрист, для того чтобы провести цивилизованные президентские выборы, сменить власть и улучшить ситуацию в государстве и на фронте, прежде всего нужно перемирие, которое даст время Украине подготовиться к реваншу.

Как сообщала Politeka, Карасев заявил, что Европа может быть дополнительным гарантом для Украины, но не основным.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман о решении Армении вступить в ЕС: «Мы там будем в хорошей компании».