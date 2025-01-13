Теперь 230,95 грн вместо 39,70 грн на суточное питание военнослужащего в учреждениях здравоохранения. Возглавлена ​​лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко Временная следственная комиссия по лечению и реабилитации военных добилась увеличения расходов из госбюджета на лечение раненых героев и героинь. Люди, рисковавшие собственной жизнью ради Украины, должны получать достойные условия для жизни, в том числе и лечение с полноценным рационом питания.

Об этом заявил Валерий Дубиль, глава «Батькивщины» Киева, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, заместитель Юлии Тимошенко.

"Расчет стоимости такого питания осуществляется на основе специального Каталога продуктов, утвержденного Минобороны", - отметил он.

По его словам, больницы, где проходят реабилитацию или лечатся после ранения защитники и защитницы Украины будут получать возмещение расходов на улучшенное питание в соответствии с поданным отчетом.

«Я постоянно в связи с воинами. Еженедельно езжу в командировку на линию фронта: Покровск, Торецк, Дружковка, Доброполье, Курахово, Купянск, Орехово, Лиман, Славянск и другие направления. Навещаю наших защитников и защитниц в больницах по всей стране. Понимаю, что полноценный рацион не менее важен, чем медицинские препараты или психологическая поддержка. Реабилитация и лечение должны происходить комплексно. Это моя зона ответственности. Мы с командой не остановимся на этой победе внутри страны, а продолжим и дальше улучшать ситуацию в поддержке героев и героинь», — сказал Валерий Дубиль.

Договоры подписываются в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 15 ноября 2024 г. 1299 «Некоторые вопросы обеспечения улучшенного питания военнослужащих во время лечения и реабилитации в учреждениях здравоохранения всех форм собственности и подчинения».