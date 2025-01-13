Печерский районный суд столицы избрал меру пресечения для номинального владельца онлайн-казино PIN-UP Игоря Зотько. По данным следствия, его подозревают в связях с РФ и пособничестве агрессору.



За ходом заседания следила Вероника Медведская, сообщают Подробности.



Обвинения в адрес украинского предпринимателя Игоря Зотько – суровые. Его подозревают по статье: "содействие государству-агрессору".



В начале заседания прокурор заявил: по данным следствия, Игорь Зотько, номинальный владелец онлайн-казино PIN-UP, не имел законных источников для внесения 30 миллионов гривен в уставный капитал компании. А бизнес предпринимателя, как отмечает сторона обвинения, имеет связь с представителями России, так что доходы могли попадать в Россию.



Максим Капустин, прокурор отдела офиса Генерального прокурора:



С целью реализации преступного намерения помощи и поддержки государства-агрессора, разработали преступный план деятельности, который прежде всего предусматривал создание на территории Украины субъектов предпринимательской деятельности для получения соответствующей прибыли с последующим ее перераспределением, по результатам которого часть средств выводилась за пределы Украины.



В то же время адвокаты выдвигают свои контраргументы. Они отрицают доводы прокуратуры, и уверяют: Зотько имел законные источники для внесения 30 миллионов гривен в уставный капитал предприятия и демонстрируют соответствующие документы. А перечисление средств представителям рф считают недоказанным.



Максим Скотарь, адвокат подозреваемого:



Где доказательство умысла причинения вреда? Прокурор указывает, что якобы внесение в качестве уставного капитала, это период с 27 декабря 2023 по апрель 24-го года - перевод средств в сумме 6 миллионов 200 тысяч евро и все. Дальше никаких сведений нет. Когда, кто, переводы, которые осуществлял.

По словам защитников, компания Зотько украинская и независимая. У самого Зотько есть проукраинская позиция и с начала войны направил на благотворительность и поддержку армии более 120 миллионов гривен. О помощи фронта высказались и пришедшие на заседание военные.



Каха Басилия, начальник штаба спецподразделения "Тбилиси" ВСУ:



Игорь Васильевич с начала войны делает все, чтобы мы могли выполнять задачи. Это машины, которые нам необходимы для операций, это дроны, это форма.



Итак, адвокаты внесли ходатайство: либо отпустить подзащитного на поруки военных, либо освободить под залог в размере до 300 необлагаемых минимумов. В то же время, прокурор требовал оставить Зотька под стражей на время следствия без возможности внесения залога. Главная причина – риск, что подозреваемый будет пытаться скрываться.



Максим Капустин, прокурор отдела офиса Генерального прокурора:



Они не смогут обеспечить выполнение процессуальных обязанностей и предотвратить риски, доказанные стороной обвинения. Поэтому прошу отказать, Ваша честь, в указанных ходатайствах всем лицам.



В итоге следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора.



Мера пресечения в пределах содержания под стражей, в пределах срока досудебного расследования сроком на 27 дней, то есть до 05.02.2025, без определения размера залога.