Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Тысяча «воюющих Шевченко» отправилась на фронт.

Фонд Николай Томенко «Рідна країна» совместно с Черкасским государственным технологическим университетом (ректор Олег Григор) подготовили и презентовали издание «Воюющий Шевченко. Малая мировоззренческая книга украинского воина». Книга по форме является удобным карманным изданием для украинского воина, спасителя, военного медика и волонтера. В сборник вошли 10 патриотических и выразительно антимосковских и антиимперских произведений Тараса Шевченко, которые одно время были наиболее запрещенными или отцензурированными.

Инициатор издания и автор вступительной статьи «Тарас Шевченко – отец украинской нации» Николай Томенко объяснил замысел этого проекта:

«Наше общение с военными во время волонтерских поездок на фронт подсказало необходимость активизации мировоззренческой составляющей в этой работе. Поскольку Шевченко был и остается ныне мировоззренческим врагом московщины-россии, а произведения Кобзаря во время нынешней русско-украинской войны изымают из библиотек на оккупированной территории, а его памятники расстреливают, поэтому это издание получило название «Воюющий Шевченко».

Удобное карманное издание также имеет название - «Малая мировоззренческая книга украинского воина».





Просветительский проект реализован без привлечения бюджетных средств, а его меценатами выступили Олег Григор и генеральный директор ЧАО «Юрия» Виталий Пустовит.

Во время презентации авторы проекта проинформировали, что тираж книги составляет 1000 экземпляров.

Итак, первая тысяча «воюющих Шевченко» уже отправляется на фронт к военным, чтобы ускорить нашу победу и приблизить то вожделенное время, когда:

«І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть, люде на землі».