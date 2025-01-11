Тысяча «воюющих Шевченко» отправилась на фронт.
Инициатор издания и автор вступительной статьи «Тарас Шевченко – отец украинской нации» Николай Томенко объяснил замысел этого проекта:
«Наше общение с военными во время волонтерских поездок на фронт подсказало необходимость активизации мировоззренческой составляющей в этой работе. Поскольку Шевченко был и остается ныне мировоззренческим врагом московщины-россии, а произведения Кобзаря во время нынешней русско-украинской войны изымают из библиотек на оккупированной территории, а его памятники расстреливают, поэтому это издание получило название «Воюющий Шевченко».
Удобное карманное издание также имеет название - «Малая мировоззренческая книга украинского воина».
Просветительский проект реализован без привлечения бюджетных средств, а его меценатами выступили Олег Григор и генеральный директор ЧАО «Юрия» Виталий Пустовит.
Во время презентации авторы проекта проинформировали, что тираж книги составляет 1000 экземпляров.
Итак, первая тысяча «воюющих Шевченко» уже отправляется на фронт к военным, чтобы ускорить нашу победу и приблизить то вожделенное время, когда:
«І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть, люде на землі».