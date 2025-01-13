Политолог Вадим Карасев заявил, что Зеленский готов на заморозку войны, но только в том случае, если США дадут Украине достойные гарантии, и он посылает этот месседж Трампу.

Об этом он рассказал в своей блоге.

По словам эксперта, прежде всего Зеленский давал интервью Фридману, чтобы донести до Трампа, что никаких переговоров на троих с путиным не будет. К тому же, добавляет он, даже если это будет не путин, а кто-то другой, Зеленский все равно не собирается с ним разговаривать, этот формат ему не подходит.

«А какой формат? Сначала он должен поговорить с Трампом, а потом уже будем думать о том, какими дальше будут последовательные шаги в мирном процессе, то есть понятно. И еще один момент. Если это переговоры будут Трампа и Зеленского, то с участием Европейского Союза как стороны, которая выступает на стороне Украины, будет поддерживать Зеленского и будет ограничивать тот или иной маневр Трампа, например, по давлению на украинскую сторону», - объясняет Вадим Карасев.

И второй месседж Трампу, отмечает он, это то, что Украина согласится на заморозку, но в обмен на надежные именно американские гарантии безопасности. То есть, констатирует он, речь идет или о НАТО, где главная сила – США, или же израильская модель, когда по двухстороннему договору Украина становится главным союзником США вне НАТО.

«Нам нужны переговоры с сильных позиций. Если сильные позиции не получается добиться на поле боя, значит, эти сильные позиции должны быть обеспечены не военно-боевым путем, а военно-политическим или военном-дипломатическим – это надежные гарантии безопасности именно со стороны Америки в варианте либо НАТО, либо двухстороннем формате. Европа может быть дополнительным гарантом, но не основным», - заключает Вадим Карасев.

Как сообщала Politeka, Дацюк рассказал, что нас ждет в 2025 году: «Вы не будете успевать реагировать».

Также Politeka писала о том, что Стариков объяснил цели нового наступления ВСУ на Курщине.