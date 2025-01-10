Компания PIN-UP Ukraine заявила о необоснованности обвинений против владельца Игоря Зотько и готовности к сотрудничеству с правоохранителями.

Об этом говорится в официальном заявлении компании.«Украинская лицензионная гемблинг-компания PIN-UP Ukraine официально заявляет о своей полной непричастности к любым незаконным финансовым операциям и категорически отвергает обвинения, выдвинутые Государственным бюро расследований и Офисом Генерального прокурора Украины в отношении владельца компании Игоря Зотько», – говорится в сообщении.

В PIN-UP Ukraine подчеркнули, что «не имеют и никогда не имели никаких связей с российским капиталом или подсанкционными лицами». А обвинения считаются «необоснованными и не подкрепленными доказательствами». В компании убеждены, что действия, направленные против бизнеса, «могут быть расценены как попытка воспрепятствовать деятельности одного из крупнейших налогоплательщиков в гемблинг-индустрии Украины».

С момента получения лицензии компания PIN-UP Ukraine всегда действовала в соответствии с действующим законодательством Украины, соблюдая все стандарты прозрачности и законности, говорится в заявлении.

«Наша компания последовательно поддерживала развитие легального бизнеса и экономики Украины. За весь период деятельности компания перечислила в государственный бюджет 4,2 млрд. грн. налогов, а также направила 188 млн. грн. на гуманитарные и благотворительные проекты», – добавили в компании.

PIN-UP Ukraine отмечает, что все права и обязанности как организатора азартных игр в Украине под брендом PIN-UP принадлежат исключительно ООО «Укр Гейм Технолоджи». В то время как конечным бенефициарным владельцем компании является Игорь Зотько, «единолично осуществляющий управление компанией».

Также отмечается, что Зотько с самого начала полномасштабного вторжения «активно и системно помогает военным и пострадавшим от войны украинцам».

«Благодаря сотрудничеству с благотворительными фондами в прифронтовые общины Украины было оперативно доставлено более 300 тонн пищи, воды, лекарств и базовых средств гигиены. Игорь Зотько также активно поддерживает спортивные благотворительные мероприятия и инициативы, направленные на помощь детям из пострадавших регионов. Он лично закрывает запросы знакомых и военных, снабжая их бронежилетами, дронами, транспортом, инструментами для ремонта техники», – отметили в компании.

Также добавили, что Зотько присоединился к инициативе UNITED24 и «направил 8,5 млн грн на приобретение морского дрона Sea Baby для СБУ, финансирует обучающий центр ASKOLD, который готовит мобилизованные по стандартам НАТО».

Компания PIN-UP Ukraine и ее владелец Игорь Зотько готовы защищать свои права, деловую репутацию и законные интересы исключительно в правовом поле. Мы подчеркиваем свою готовность к прозрачному и открытому сотрудничеству с правоохранительными органами для установления всех обстоятельств дела и опровержения безосновательных обвинений», – говорится в заявлении.