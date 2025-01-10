Дневная стоимость меню для раненого воина не может составлять 39,70 грн., когда цена в супермаркетах на лоток яиц колеблется около 80 грн. По стандартам НАТО сумма на питание военных на лечении должна составлять не менее 200 грн. И мы добились этого. Государство будет обеспечивать качественное питание для украинских защитников и защитниц в медицинских учреждениях.

Об этом заявил Валерий Дубиль, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, глава «Батькивщины» Киева, заместитель Юлии Тимошенко.

«Более года наша команда во главе с Юлией Тимошенко, возглавившая Временную следственную комиссию по лечению и реабилитации военных, работала над увеличением финансирования. Мы добились достойных условий для питания наших бойцов, и с этого года изменения станут ощутимыми», — сказал он.

По словам Валерия Дубиля, он вместе с Юлией Тимошенко и командой постоянно на связи с медицинскими учреждениями по всей стране.

«Гуманитарная миссия по больницам и госпиталям продолжается с первого месяца полномасштабного вражеского вторжения. Мы посещаем гражданские и военные госпитали Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской и других областей. И знаем, насколько сложно нашим самоотверженным и жертвенным медикам, видим сколько сил идет на восстановление здоровья наших героев и героинь. И питание в этой ситуации – одна из основ восстановления организма. Увеличение правительством финансирования на питание – наша промежуточная победа на пути к Победе Украины», – добавил он.