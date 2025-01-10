Под Украиной проходили боты под одним ником и специально занижали результаты оценок. Представленный рейтинг на портале International IQ Test может быть фальсификацией.



Cомнения вызывает и достоверность оценки Польши, которая оказалась на 40-м месте в мировом рейтинге со средним значением IQ 99,45. Данный показатель немного ниже среднего уровня для Европы, пишет издание Poland Insider.



После публикации результатов International IQ Test за 2024 год, на платформе развернулась настоящая "спам-война". Россия подхватила этот инфоповод и начала массово создавать аккаунты, чтобы фальсифицировать тесты, а их никнеймы с оскорблениями в адрес Украины отображались на главной странице.





Под флагом Украины проходили боты под одним ник неймом.

Учитывая все факторы, можно с большой долей уверенности сделать вывод, что большинство аккаунтов были либо оплачены, либо созданы с использованием бесплатных методов, делают выводы обозреватели.

В рейтинге International IQ Test в первую пятерку вошли Китай, Иран, Южная Корея, Япония, Сингапур. На шестом месте страна-агрессор рф. А Украина на последнем месте.



Рейтинг опубликовало несколько украинских сайтов. А в сети наиболее активно его распространял канал пророссийского блогера Анатолия Шария, скрывающегося в Испании. Также его перепостил у себя в телеграм канале сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин.