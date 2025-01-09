Украинцы за полтора дня собрали 297,5 млн грн на покупку 35 морских дронов Sea Baby, которые будут использоваться для уничтожения российского флота. К инициативе присоединились тысячи людей и десятки компаний, среди которых весомый вклад внес меценат Игорь Зотько, перечислив 8,5 миллиона гривен.

Сбор стартовал 22 февраля 2024 по инициативе платформы UNITED24, monobank, Сергея Стерненко и Игоря Лаченкова. Цель заключалась в финансировании закупки морских дронов для СБУ, ранее уже доказавших свою эффективность. В 2022-2023 годах дроны Sea Baby поразили 9 российских судов, а также частично разрушили Крымский мост - один из символов оккупации.

Морские дроны Sea Baby способны нести до 850 кг взрывчатки, развивать скорость до 90 км/ч и преодолевать расстояние до 1000 км. Именно эти характеристики делают их одним из ключевых инструментов для нанесения ударов по российскому флоту.

Среди крупнейших доноров сбора были такие компании как FAVBET (10 млн грн), фармацевтические гиганты «Дарница» и «ИнтерХим» (по 8,5 млн грн), а также Uklon и другие. Игорь Зотько также внес весомый вклад в рамках этой инициативы, что позволило приблизить ее успешное завершение.

"Это что-то фантастическое! Мы уже визуализируем удачную охоту на российские корабли, после которой они будут 'отрицательно всплывать' над уровнем моря", - прокомментировал сбор один из организаторов, соучредитель monobank Олег Гороховский.

Напомним, что за каждый взнос в размере 8,5 миллиона гривен доноры имеют возможность дать имя одному из дронов. Получит ли один из дронов имя от Игоря Зотько — неизвестно, однако его вклад уже стал важной частью этой масштабной инициативы.

По словам организаторов, успех сбора доказывает, что украинцы готовы объединяться ради поддержки армии и уничтожения врага. Инициатива по закупке морских дронов стала еще одним символом единства, которое помогает нашей стране бороться за свободу и независимость.