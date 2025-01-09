Философ Сергей Дацюк объяснил, что в 2025 году наше «здесь» и «сейчас» будет постоянно меняться.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

Как утверждает эксперт, мы надеялись, что в процессе войны наш президент изменится, но он во многом изменил свою позицию и подчинился национал-патриотам, и вместо того, чтобы стать лидером мирового уровня, он стал лидером отдельной части Украины, даже не всей. Поэтому, констатирует он, выборы нам пока что не нужны, вместо этого возникает вопрос, какими будут наши «здесь» и «сейчас» в 2025 году.

«Сейчас» постоянно будет перепрыгивать, следующее «сейчас» будет не такое, как это «сейчас», а «здесь» постоянно будет менять конфигурацию. Я же раньше никогда так о следующем годе не говорил, а вот 2025 год будет именно таким. Черные лебеди полетят стадами, не по одному, а стадами. Вы не будете успевать реагировать на отдельные действия и изречения стратегического уровня. Пока вы договорите фразу, ситуация уже поменяется. Вот что такое 2025 год», - объясняет Сергей Дацюк.

По его словам, те, кто это понимали, готовились в разных видах, например, уехали в Европу как в гавань, которая простоит еще 5 лет, а оттуда уже дальше, это нормальная житейская стратегия.

«Когда наступают смутные времена, надо позволять своим интеллектуалам, менеджерам, профессионалам уезжать за рубеж», - утверждает Сергей Дацюк.

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