Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Потому что это тупик. Всякие эгоизм хорош, если он в какое-то время преодолевается договорами, чистым альтруизм, трансцендентными вещами, что я служу Богу, я знаю, что такое благо. Если вы готовы быть эгоистом, но учитывать раз, два, три, то вы уже не эгоист. Но национализм устроен таким образом, что он подчиняет себе. То есть нет Бога, нация превыше всего, нет никаких трансцендентных вещей, нет никакого иного блага, кроме национального», - объясняет Сергей Дацюк.

По его словам, есть умные националисты, которые допускают, что есть иные патриотизмы, что они не единственные представители патриотизма, что есть интеллектуальный патриотизм, есть левый патриотизм, и для них «Армія, мова, віра» - это не край.

«А вот национал-патриоты – это те, кто считают, что патриотизм – это только национализм. Это особая ветка национализма, и она наиболее опасна, потому что делит людей на правильных и неправильных украинцев. Она опасна для нашей страны, она учиняет раскол», - подчеркивает Сергей Дацюк.

И у нас же, отмечает он, войны хотели не только в россии, войны на полном серьезе хотели и национал-патриоты, просто потому что россия уже в 2014 году забрала у нас территорию, и это был их аргумент. Это понятно, констатирует философ, но нам нужна была стратегия, которая преодолевает империализм, а это не национализм.

Как сообщала Politeka, Мусиенко сообщил, что россия уже теряет на фронте солдат больше, чем мобилизует.

Также Politeka писала о том, что Карасев объяснил, почему спецпосланник Трампа отложил визит в Киев.