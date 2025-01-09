Чем отличается обеспечение военных, проходящих службу в составе подразделений специального назначения ГУР? Почему акцент в ходе рекрутинга в «Артане» сейчас сделан на гражданских и на какие должности можно претендовать?

Ответы на распространенные вопросы службы в военной разведке на своих страницах в соцсетях обнародовало подразделение ГУР МОУ «Артан».

В частности, в сообщении говорится о заработной плате и материальном обеспечении разведчиков-спецназначенцев.

«Начисление заработной платы производится по отдельной тарифной сетке. Она может достигать 200 тыс. в месяц: в зависимости от задач и продолжительности пребывания в районе исполнения боевого распоряжения. Подразделение также обеспечивает личный состав питанием, медицинской помощью, амуницией и транспортом на период нахождения в районе», – говорится в сообщении.

В то же время представители разведки акцентировали, что большинство должностей в Артане боевые. Поэтому подразделение создало эффективную систему ротаций военных, чтобы люди могли восстанавливать силы после выполнения задач.

«Нагрузку на военных мы компенсируем регулярными ротациями после каждой задачи. В этом году подразделение выросло по штату. Появились дополнительные должности механиков-водителей, медиков, инженеров, сообщается на странице подразделения.

Отдельно спецназовцы прокомментировали актуальную тему о возможности перевода. Согласно обнародованному сообщению, гражданским, желающим проходить службу в разведке, сразу проще мобилизоваться в «Артан», чем потом искать пути перевода в ГУР из ВСУ. Основная сложность заключается в разном подчинении структур, поэтому процедура может быть крайне продолжительной.

Ранее офицер «Артана» с позывным Фаворит поздравил украинцев с Новым годом и подвел итоги 2024 года. По его словам, в течение года подразделение кратно выросло, а также удалось существенно усовершенствовать систему разведывательного обеспечения планирования операций. В новогоднюю ночь начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов записал обращение, в котором лично поблагодарил командира «Артана» Виктора Титана за эффективную работу.