Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Украина, поистине, уникальная страна. Чем больше у нас есть проблемы в доме собственном, тем больше говорим о бедах в чужом. Конечно, и у меня душа болит суверенитет Канады, Мексики и Гренландии, но давайте наконец-то займемся Украиной.

Потому что в нашей воюющей с русской ордой мамочке продолжается параллельная жизнь в двух Украинах.

В том что, для ИЗБРАННЫХ, один из «лучших менеджеров власти» Смилянский, который по данным СМИ, получает месячную зарплату в более чем миллион гривен и добивает Укрпочту на местном уровне, озабочены тем, как пополнить свой счет в CITIBANK, что в Техасе.

Другой из «команды несгибаемых» 5-6 менеджеров власти – Милованов, спокойно получает ежемесячно 290 тысяч гривен за членство в наблюдательном совете «Украинской оборонной промышленности», около 200 тысяч за работу в Киевской школе экономики и откладывает средства… в два пенсионных плана в родной Америке.

Двойной гражданин и по совместительству замминистра МОН Винницкий обосновывает увеличение оплаты за обучение для народа и беспокойтесь о том, чтобы закрыть как можно больше школ.

Мэр Киева вместе с 13 заместителями думает: а в какую страну мира нам еще поехать во время войны на бюджетные средства (по данным бюджетной комиссии Киевсовета наш «спаситель Киева» только в 2022-23 годах выезжал 23 миллиона бюджетных гривен и пробыл в заграничных командировках почти 100 дней)…

А в другой Украине, что для народа, граждане ежедневно озабочены тем, как выгодно использовать или проинвестировать в доброе дело целую тысячу гривен от власти.

Учителя безгранично радуются, что вскоре получают, правда, не обещанную властями зарплату в 4 000 долларов, а доплату в 1 300 гривен.

Пенсионеры не сдерживают радости от стабильности в своих доходах, потому что правительство гарантирует, что прожиточный минимум и социальные выплаты останутся неизменными до 2028 года. То есть в ближайшие годы минимальная пенсия будет 2361 гривну, а для судей, которые из Украины для избранных - средняя пенсия будет уже более 100 тысяч гривен.

Так мы и живем.

РЕЗИДЕНТЫ других стран и МНОЖЕСТВЕННЫЕ граждане во власти зарабатывают миллионные зарплаты в УКРАИНЕ, а инвестируют в свои семьи, банки и пенсионные фонды ЗАКРАГОН.

А рядовые Граждане, которым власть заморозила все социальные выплаты, несмотря на это, находят возможность еще и поддержать наши ВСУ.

Так не пора ли ликвидировать «Украину для избранных» и объединиться в одну единственную Украину, где все будут работать и будут инвестировать в ВСУ, а не в семейную недвижимость, банки и пенсии за рубежом.