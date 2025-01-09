Политолог Алексей Якубин заявил, что победа Трампа в США во многом всколыхнула дискуссию о выборах в Украине, которые откладываются по очевидным причинам, но многие в ожидании.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Сейчас, пожалуй, ключевое событие 2024 года – это избрание Дональда Трампа президентом, оно очень сильно влияет на политику внутри нашей страны. Собственно, эта дискуссия о возможных выборах в этом году во многом вызвана чем? В частности, победой Трампа», - отмечает Алексей Якубин.

Прежде всего, объясняет он, это объясняется тем, что сами США постоянно находятся в электоральных циклах, тем более что электоральность – это один из критериев, механизмов представительной демократии, универсальных для всех. Конечно, констатирует эксперт, западные партнеры делают поправку на полномасштабную войну и не настаивают, но дискуссия о выборах продолжается.

Гость программы вспоминает, что в интервью у Фридмана президент Зеленский говорил, что по закону выборы во время войны провести невозможно, но, если все затянется, возможно, придется изменить закон, что также является подтверждением наличия этой дискуссии.

«И мне кажется, если посмотреть на социальные сети, посмотреть, как ведут себя украинские политики, то создается впечатление, что они где-то находятся на низком старте. То есть я не скажу, что уже известна какая-то дата, когда могут быть выборы, этого нет, мы это понимаем, или четких правил, потому что здесь очевидно, что что-то нужно будет менять по очевидным причинам. Но большое количество наших политиков, похоже, в ожидании», - рассуждает Алексей Якубин.

Как сообщала Politeka, Стариков объяснил, что время работает на кремль, поэтому не стоит рассчитывать на чудо в войне.

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